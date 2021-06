Pokémon UNITE sta arrivando! Il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre sarà disponibile a partire dal mese di luglio per Nintendo Switch, per poi arrivare qualche mese dopo (a settembre) anche su smartphone e tablet. Questo sarà un gioco free-to-star con la possibilità di effettuare acquisti in-app.

Tanti dettagli sull’attesissimo gioco!

The Pokémon Company International e TiMi Studio Group hanno condiviso una nuova serie di informazioni dettagliate sul titolo. Sede di queste epiche battaglie sarà Aeos Island, un’isola leggendaria ai confini dell’oceano e che ospita la Unite Battle Committee – Associazione Lotta Unite – che organizza i tornei di Unite Battle.

I giocatori vestiranno i panni di Allenatori giunti a Aeos per partecipare alle lotte, formando squadre di cinque Pokémon ciascuna e affrontando altri Allenatori nel tentativo di totalizzare il più alto punteggio possibile entro un tempo limite. Le battaglie hanno luogo in stadi diversi, ognuno con regole diverse. I Pokémon presenti sono molti, tra cui Charizard, Pikachu e Greninja, ciascuno con statistiche e ruoli specifici che riflettono il suo stile di gioco.

Per guadagnare punti, gli Allenatori possono sfruttare l’Aeos Energy per far evolvere i propri Pokémon ma è altrettanto importante saper collaborare con i compagni di squadra, soprattutto nelle lotte competitive. In Pokémon UNITE sarà infatti possibile partecipare ai ranked match per aumentare (o diminuire) di rango. Si inizia dal livello Beginner Cup, mentre il livello massimo raggiungibile è Master Cup.

Non mancheranno occasioni per esprimere il proprio stile: il titolo permette, infatti, di personalizzare tanto il proprio personaggio quanto l’aspetto del proprio Pokémon con vestiti e accessori; ma anche di cambiare l’immagine di profilo con una Unite snapshot che include l’avatar dell’Allenatore (che può anche cambiare espressione o posa) e il suo Pokémon.

Pokémon UNITE offre anche ricompense aggiuntive sbloccabili con il Battle Pass e altri strumenti che possono essere acquistati. A tal proposito, il gioco prevede tre diversi tipi di valuta: le Aeos gem (a pagamento), le Aeos coin e gli Aeos ticket, che invece possono essere ottenuti semplicemente giocando.

Infine, ma non meno importante, il titolo supporta il cross-play tra Nintendo Switch e dispositivi mobili, per cui sarà possibile lottare contro o insieme giocatori di qualsiasi piattaforma. A seguire, il nuovo trailer di Pokémon UNITE!