Manca davvero poco all’Amazon Prime Day, che prenderà il via il 21 giugno per terminare 48 ore più tardi, alle 23:59 di martedì 22 giugno. Tra i tanti big dell’evento non poteva certo mancare Xiaomi, che ha da sempre puntato sull’e-commerce come canale di vendita.

Uno Store rinnovato su Amazon

Nel corso delle due giornate dedicate agli iscritti al programma Amazon Prime, troverete dunque tantissimi prodotti Xiaomi in promozione, a partire ovviamente dagli smartphone, inclusi quelli a marchio Redmi e POCO. Ovviamente saranno disponibili sconti e promozioni anche su tantissimi prodotti dell’ecosistema Xiaomi, sempre più vasto anche per quanto riguarda i mercati internazionali.

Anche Xiaomi vi aspetta dunque il 21 e 22 giugno nello store ufficiale di Xiaomi su Amazon rinnovato nella sua veste grafica e sempre più completo. A breve potrete scoprire le offerte speciali che Xiaomi ha preparato per festeggiare l’occasione e seguendo i vari canali social del colosso cinese riceverete maggiori informazioni sui prodotti in promozione.

Vi ricordiamo che TuttoAndroid e TuttoTech seguiranno l’intero evento con numerose iniziative, a partire dal canale Telegram dove troverete le offerte lampo e tutte le promozioni più interessanti. Qui sotto invece trovate i link alle nostre pagine suddivise per categorie, nelle quali andare a cercare le migliori offerte dell’Amazon prime Day.

Non dimenticate infine di seguirci su YouTube e Twitch perché seguiremo in diretta l’inizio dell’evento e vi presenteremo le prime offerte disponibili. Buon Amazon Prime Day a tutti.

