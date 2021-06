All’inizio di febbraio il team di Google ha rilasciato un importante aggiornamento per i dispositivi Android TV, introducendo una nuova interfaccia per la schermata principale e finalmente tale novità è pronta a sbarcare anche su NVIDIA SHIELD TV.

La nuova schermata home studiata dal colosso di Mountain View mira a portare sui dispositivi Android TV un look che ricorda quello già visto su Chromecast con Google TV e ha tra i propri punti di forza l’aggiunta della scheda Discover.

NVIDIA SHIELD TV si aggiorna

Ebbene, nelle scorse ore il team di NVIDIA ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un aggiornamento che porta su NVIDIA SHIELD TV questa scheda Discover, che va a posizionarsi tra Home e App e ha come obiettivo quello di fornire agli utenti una sezione unica per i consigli sui contenuti da guardare, la visualizzazione di film e spettacoli di tendenza e i consigli sui contenuti personalizzati in base alla propria cronologia di visione, fornendo anche consigli sui contenuti in diretta TV dalle proprie app e dai propri abbonamenti.

Questo update sostituisce anche la visualizzazione “Tutte le app” con la scheda “App” nella schermata principale (viene mostrata a schermo intero e consente agli utenti di vedere più applicazioni contemporaneamente).

Stando a quanto si apprende, tale aggiornamento è già stato segnalato per i modelli distribuiti in alcuni mercati (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Australia) ed entro il 24 giugno dovrebbe essere completata la procedura di rilascio.

NVDIA SHIELD TV si conferma così uno dei box Android TV più interessanti tra i tanti disponibili sul mercato e non soltanto per le prestazioni che è in grado di garantire ma anche per il supporto software che continua a ricevere dal produttore.

