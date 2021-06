Chi possiede un dispositivo Apple come uno smartphone o un Mac, conosce sicuramente l’applicazione “Dov’è”. Tramite essa, grazie al vasto ecosistema di dispositivi Apple, un utente è in grado di individuare facilmente la posizione di un dispositivo dell’azienda di Cupertino.

Individuare ogni dispositivo Android

Le ultime indicazioni scoperte dai colleghi di XDA ci portano a presumere che anche Google stia lavorando ad un sistema simile, ma in questo caso basato sui Play Services che trovano posto all’interno di tutti i dispositivi Android commercializzati al di fuori della Cina.

Scavando nel codice relativo alla versione 21.24.13 di Google Play Services appena rilasciata in versione beta, il teardown dell’APK ha svelato un chiaro riferimento ad una feature che prende spunto dal servizio disponibile per i dispositivi Apple.

<string name=”mdm_find_device_network_description”>Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string>

<string name=”mdm_find_device_network_title”>Find My Device network</string>

La descrizione delle stringhe di codice soprastanti fanno chiaro riferimento ad un sistema in grado di “permettere al tuo telefono di individuare i tuoi dispositivi e quelli di altre persone“. Find My Device, da non confondere con l’applicazione che già adesso offre la possibilità di individuare la posizione dei dispositivi Android tramite l’account di Google, permetterà di individuare la posizione esatta dei propri dispositivi Android, e quelli di altre persone, sfruttando i Google Play Services.

Non è ancora chiaro quando e in che modo la funzione verrà offerta agli utenti Android, ma siamo certi che verrà accolta con favore da chi teme di non potere più individuare un dispositivo Android smarrito o rubato.

