L’arrivo degli smartphone con display a tutto schermo ha costretto Google a rivalutare il sistema di gesture di Android. Se fino a pochi anni fa era possibile controllare l’OS tramite i tasti di navigazione inferiori, da ormai diverso tempo ogni aspetto del sistema operativo è gestibile tramite comode gesture. Google Pixel Launcher, ovvero il launcher predefinito in ogni smartphone Pixel, è uno dei pochi a mostrare sempre la barra di navigazione inferiore nella home screen, mentre invece soluzioni di altri OEM, come ad esempio la One UI, permettono di nasconderla.

La barra di navigazione resta lì

L’ennesimo thread aperto su Google Issue Tracker per chiedere la rimozione della barra inferiore persistente su Google Pixel Launcher, è stato nuovamente disatteso da un ingegnere Google. “Ancora una volta, grazie per avere sottomesso questa richiesta. Dopo averne discusso con il nostro team di ingegneri, la richiesta non può essere al momento considerata.”

Si tratta a tutti gli effetti di un “non bug“: la funzione è stata scientemente introdotta da Google su Google Pixel Launcher. Per quale motivo il colosso di Mountain View non offra la possibilità ai suoi utenti di attivare/disattivare la visualizzazione della barra di navigazione inferiore come fanno gli altri OEM non è ancora è noto, ma è probabile che il team responsabile della UI e dell’esperienza utente di Android reputi la barra di navigazione persistente come un rimando utile all’utente ad utilizzare le gesture per navigare il sistema operativo.

Per questa volta, anche su Android 12, la barra di navigazione di Google Pixel Launcher resterà lì dove si trova ad occupare una piccola porzione del display del telefono. C’è forse da attendere l’arrivo di Android 13 per avere una possibilità in più di personalizzazione? Chi lo sa.

