A fine maggio il teardown di un APK di Google Messaggi ci aveva anticipato l’arrivo di una interessante feature: i messaggi fissati in alto nella lista delle conversazioni. Quest’oggi, come rilanciano i colleghi di XDA, la versione beta 8.3.026 di Google Messaggi inizia ad abbracciare la sopracitata funzione.

Google Messaggi si allinea alle altre app

Una volta installata, Google Messaggi permette di fissare in alto massimo 3 conversazioni così da restare sicuri che non vengano scavallate dall’arrivo di nuovi SMS. La feature sembra essere disponibile a macchia di leopardo anche per gli utenti che hanno installato l’ultima beta di Google Messaggi. Alcuni utenti, infatti, sono riusciti ad attivarla su Android 12 e Android 11 su diversi dispositivi Google Pixel, ma sembra più che altro che sia necessario svuotare la cache dell’app e attendere un allineamento lato server.

Se volete provare la feature prima del suo arrivo sul client stabile potete iscrivervi al canale beta di Google Messaggi oppure scaricare l’APK con della versione 8.3.026 tramite questo link di APK Mirror.

