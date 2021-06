Dopo un periodo relativamente lungo di torpore, Google Fit ha ricevuto una importante serie di aggiornamenti nelle ultime settimane che hanno resto l’app decisamente più interessante. Nell’ottica di semplificare il collegamento con altre applicazioni, per raccogliere e gestire i dati fitness, Google ha cambiato l’algoritmo che calcola la distanza cumulativa e le calorie consumate.

Dati cancellati entro un mese

In queste ore Google sta inviando una serie di mail agli iscritti al servizio Google Fit, annunciandoli di un importante cambiamento che però non andrà a influire sui dati visibili all’interno dell’applicazione. I dati aggiunti a distanza cumulativa e calorie consumate, calcolati con il vecchio algoritmo, non sono più compatibili con Google Fit e di conseguenza Google procederà alla loro cancellazione entro 30 giorni.

Come detto si tratta di informazioni che non sono visibili all’interno dell’app ma che sono comunque utilizzate per calcolare metriche accurate in relazione ad alcune tipologie di attività. Non ci sarà alcun tipo di influenza sulle attività registrate e sui dati visualizzati, così come non ci sarà alcuna ripercussione sulle applicazioni collegate a Google Fit.

Gli utenti che volessero comunque scaricare i dati esistenti, per analizzarli o archiviarli in autonomia, potranno farlo entro trenta giorni, prima cioè della loro cancellazione, seguendo le istruzioni riportate in questa pagina.

