In queste ore WINDTRE, uno dei maggiori operatori telefonici nel nostro Paese, ha annunciato alcune novità che interesseranno tutti i clienti a partire dal prossimo 5 luglio.

Servizi più semplici a partire da luglio

Infatti, come si legge nella nota linkata poco più su e nella comunicazione integrale riportata qui in basso, l’obbiettivo dell’operatore telefonico è fornire maggiore controllo della spesa per il traffico internet non incluso e ridurre il costo della chiamata alla segreteria telefonica se effettuata in Italia.

“A partire dal 5/7 avvieremo un processo di innovazione tecnologica per migliorare le condizioni riservate ai nostri Clienti. Gli interventi sono volti a garantire servizi piu’ semplici da usare: i Clienti avranno maggior controllo della spesa per il traffico internet non incluso nell’offerta. Per la navigazione Internet è disponibile 1GB giornaliero al costo di 0.99 euro. Il giga è utilizzabile fino alle 23.59 del giorno in cui è stato erogato; una volta esaurito, la navigazione è bloccata fino al giorno successivo. In caso di segreteria telefonica attiva a pagamento il costo si riduce a 12.40 € per ciascuna chiamata effettuata in Italia.”

Infine, se siete clienti WINDTRE e siete alla ricerca di una offerta incredibile per l’estate con tanti giga a 5,99 euro al mese, entro quest’oggi alcuni fortunati utenti potranno sottoscrivere la seguente offerta di cui abbiamo parlato qualche ora fa.

