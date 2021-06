A seguito di un piccolo aggiornamento di WhatsApp beta rilasciato appena qualche ora fa riguardante una modifica alla UI relativa ai messaggi inviati in chat, in queste ore l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo rilascia la versione 2.21.13.3 del suo client beta.

Novità aggiornamento 2.21.13.3 di WhatsApp beta

Come pubblicano i colleghi di WABetainfo, la versione 2.21.13.3 di WhatsApp beta presenta una piccola ma interessante novità relativa ai messaggi effimeri, ovvero quella funzione pensata per rendere le chat molto più private cancellando tutte le informazioni condivise dopo sette giorni.

Il team di sviluppo di WhatsApp beta ha pensato di aggiungere un messaggio di apertura all’interno delle chat effimere quando la funzionalità è attiva. Com’è possibile osservare nell’immagine soprastante, il messaggio informa i partecipanti della chat che la funzione è attiva: “Stai utilizzando la modalità effimera per tutte le nuove chat. I messaggi in questa chat scompariranno per tutti 7 giorni dopo il loro invio. Clicca per maggiori informazioni.”

Come aggiornare WhatsApp beta

Come abbiamo sottolineato qualche riga più su, la piccola novità relativa ai messaggi effimeri di WhatsApp è ancora in fase di sviluppo e pertanto non è disponibile per gli utenti iscritti al canale beta. In ogni caso, se volete installare l’ultima versione disponibile dell’app, potete iscrivervi al canale beta oppure installare manualmente l’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.