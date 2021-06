Il nuovo Mobility Report di Ericsson svela come la media del traffico dati mobile mensile abbia ormai sfondato la soglia dei 10 GB. In alcuni Paesi come ad esempio l’India dove gli smartphone rappresentano il punto di accesso principale ad Internet, il consumo mensile di traffico dati è pari a 14.6 GB mentre in altri Paesi come il Qatar, l’Oman, il Kuwait e l’Arabia Saudita, il consumo mensile supera i 18 GB.

Non bastano più 10 GB al mese di traffico

Uno dei fattori principali alla base di questa imponente crescita del consumo mensile di traffico dati, oltre all’utilizzo esclusivo dello smartphone in alcune parti del mondo, riguarda anche la crescita della disponibilità del 5G in molti Paesi. In questo contesto sempre più utenti in America e nell’Europa Occidentale si è visto crescere il consumo medio mensile del traffico dati a 11 GB. Il motivo? Il 5G offre una qualità di connessione che è pari, e in alcuni casi superiore, alla connessione ADSL domestica.

Nel rapporto di Ericsson, talaltro, si indica a chiare lettere che “La velocità di adozione del 5G è di gran lunga superiore a quella del 4G, per non parlare del 3G, ed è un ulteriore segno di un’industria che continua instancabilmente a guidare l’innovazione e a portare nuove tecnologie sul mercato. Finora, più di 160 fornitori di servizi di comunicazione hanno lanciato servizi 5G e oltre 300 modelli di smartphone 5G sono stati annunciati o lanciati commercialmente. Entro la fine di quest’anno avremo superato il mezzo miliardo di utenti 5G nel mondo“.

Un fattore importante che giustifica anche la costante crescita del quantitativo di traffico dati mensile utilizzato è strettamente correlato al Coronavirus. La tecnologia, e in maggior modo la connettività, hanno ricoperto un ruolo nevralgico per l’educazione, con la didattica a distanza, e per il lavoro in smartworking.

