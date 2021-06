Snapchat è al lavoro per introdurre una funzionalità che sta prendendo sempre più piede nel mondo social e delle app di messaggistica e che risulta particolarmente richiesta dagli utenti. Stiamo parlando delle reaction, o reazioni per dirla in italiano. Ne è la prova lo screenshot che stiamo per vedere.

Snapchat al lavoro per introdurre le reaction

Le reaction stanno arrivando in sempre più social e servizi di messaggistica, Facebook, Twitter e Instagram compresi ovviamente. A quanto pare Snapchat ha intenzione di adeguarsi nelle prossime settimane (le tempistiche dipendono da molti fattori) e di inserire le reaction nei messaggi delle chat, perlomeno se ci basiamo su quanto possiamo vedere in questo screenshot segnalatoci da Alessandro su Twitter.

Non possiamo sapere quanto tempo richiederà lo sviluppo e quando la funzionalità dovrebbe sbarcare sull’app di Snapchat a bordo dei nostri smartphone Android, ma sicuramente terremo monitorata la situazione per farvi rimanere aggiornati. Si tratta di una novità che state aspettando da tempo? Siete interessati al possibile arrivo delle reaction su Snapchat? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

