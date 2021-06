Google ha fatto molti passi avanti nel corso degli anni in materia di intelligenza artificiale e di elaborazione del linguaggio naturale.

Servizi come Google Assistant e lo screening delle chiamate utilizzano queste funzionalità, inoltre Google Traduttore è uno dei servizi di riferimento per la traduzione linguistica.

Google potrebbe lanciare un rivale di Duolingo entro l’anno

The Information riporta che Google sta lavorando a un servizio che utilizza l’intelligenza artificiale conversazionale per insegnare le lingue straniere tramite la Ricerca Google. Il presunto nome interno del progetto è Tivoli e probabilmente verrà lanciato entro la fine dell’anno come rivale di Duolingo.

Secondo quanto riferito lo sviluppo di Tivoli è iniziato due anni fa utilizzando il modello di conversazione neurale Meena che si è evoluto in LaMDA (Language Model for Dialog Applications).

Il colosso di Mountain View ha fornito una dimostrazione di LaMDA alla conferenza Google I/O il mese scorso, mettendo in azione un modello in grado di rispondere anche alle conversazioni più sottili.

Secondo quanto riportato Tivoli inizialmente funzionerà tramite testo, ma a quanto pare la società sta cercando di capire come portarlo su Google Assistant e YouTube.

Ad esempio Tivoli creerebbe quiz linguistici con gli spettatori che si registrano dopo aver visto un video su YouTube. L’IA elaborerebbe quindi il video registrato per valutare le prestazioni degli spettatori.

La fonte aggiunge che un servizio che insegna nuove lingue basato sull’intelligenza artificiale rappresenta un basso rischio, in quanto è improbabile che errori minori abbiano gravi conseguenze.