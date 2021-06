Dopo la notizia della fusione di OnePlus e OPPO per garantire aggiornamenti sempre più stabili e frequenti, il team di sviluppo ha iniziato a rilasciare la Open Beta 11 per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e la Open Beta 6 per il modello OnePlus 8T.

Novità OxygenOS Open Beta 11 e 6

Una delle feature più importanti aggiunte con l’arrivo della Open Beta 11/6 basata su OxygenOS 11 per gli smartphone sopracitati è possibilità di effettuare lo screenshot del display con la modalità AoD attiva, così come l’arrivo delle patch di sicurezza aggiornate al mese di giugno.

Ecco l’elenco completo delle novità:

Sistema miglioramento delle prestazioni di consumo energetico per prolungare la durata della batteria aggiunta della funzionalità screenshot per l’AoD patch di sicurezza di giugno

Telefono migliorata l’esperienza di ascolto audio quando il telefono è connesso a OnePlus Watch e OnePlus Buds

OnePlus Share migliorato l’effetto visivo dell’interfaccia utente sulla pagina di condivisione

Rete risolto il problema occasionale di mancata connessione alla rete Wi-Fi



Come aggiornare OnePlus 8/8 Pro e 8T

Come per ogni aggiornamento rilasciato da OnePlus, al momento l’update è in fase di propagazione a scaglioni e tramite OTA (Over The Air). Se disponete degli smartphone sopracitati e volete bypassare l’attesa, potete installare le immagini di sistema tramite i link sottostanti:

