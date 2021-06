Non avete abbastanza spazio disponibile per installare l’app di Google Stadia sul vostro smartphone Android? Nessun timore! Presto (molto presto, a dire il vero) potrete eseguire il servizio di cloud gaming di Google direttamente da Chrome.

Il colosso di Mountain View, infatti, starebbe in queste ore rendendo disponibile la Web Application di Stadia, da tempo già disponibile per gli utenti iOS, per i quali – almeno inizialmente – Apple non aveva approvato la pubblicazione dell’app di Google sull’App Store poiché ne violava i requisiti.

La Web App di Google Stadia offre tanti vantaggi!

Non solo la disponibilità della Web App di Google Stadia per smartphone Android rende possibile destinare lo spazio che si sarebbe occupato installando l’applicazione dal Play Store ad altri servizi o file e documenti più importanti; ma la Web App sembrerebbe persino più ottimizzata, capace di regalare una migliore esperienza utente, grazie alle ultime novità implementate.

In queste ultime settimane, infatti, la Web App di Stadia ha ottenuto una funzione che offre l’accesso allo Store, all’elenco completo dei giochi e alle acquisizioni salvate. Cosa molto più importante, la Web App offre il pieno supporto alla chat di gruppo e alle dirette Live su YouTube, funzionalità che sembrano peccare – e non poco – sull’app.

Tuttavia, se aprire il browser e eseguire il servizio direttamente dal sito ufficiale di Stadia a lungo andare potrebbe scocciarvi perché ritenete che l’avvio non sia poi così immediato, dovendo passare per dei passaggi preliminari, Google Stadia offre la possibilità di installare la Web App nella schermata principale dello smartphone, una sorta di scorciatoia – insomma – per un più rapido accesso alla piattaforma.

Android Stadia PWA is rolling out! Don't know why you'd need this as you can play Stadia in the app, but whatever!#Stadia pic.twitter.com/dv3vFMbN8N — OriginalPenguin – Adam 🌈 (@OriginaIPenguin) June 16, 2021

Ricordiamo che per utilizzare il servizio è necessario abbonarsi a Stadia Pro. Con 9,99 euro al mese, otterrete l’accesso completo alla libreria di giochi Stadia da eseguire in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo supportato. La libreria viene costantemente aggiornata e arricchita di nuovi titoli e per i nuovi iscritti Google offre un mese di prova gratuito con la possibilità di interrompere l’abbonamento nel momento che si ritiene più opportuno.

Alcuni dei titoli disponibili su Google Stadia sono i seguenti: Ary and the Secret of Seasons, Crayta, Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition, Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, Little Nightmares 2, MotoGP 20, Assassin’s Creed Valhalla, Attack on Titan 2: Final Battle, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2: The Collection, Doom Eternal, Dragon Ball Xenoverse 2, DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age, Far Cry New Dawn, Final Fantasy XV, Just Dance 2021 e tanti altri.