Durante la nostra recensione del Google Pixel 4a abbiamo sottolineato quanto il terminale economico di Google rappresenti una scelta saggia non solo per quanto riguarda il prezzo, ma anche per via della maneggevolezza, del peso contenuto e ovviamente della qualità del software presente al suo interno.

Dove acquistare Google Pixel 4a in offerta

Sebbene l’azienda abbia lanciato i modelli Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 con supporto alle reti 5G ricordiamo che non sono disponibili per il nostro Paese e sul Google Store è possibile acquistare solamente il modello Google Pixel 4a nella colorazione Just Black.

È possibile acquistarlo in offerta direttamente sul Google Store perché il suo prezzo è stato tagliato, immaginiamo temporaneamente, da 389 a 339 euro, per cui di ben 50 euro. La spedizione, come sempre, è gratuita, per cui parliamo di un prezzo finito.

Acquista Google Pixel 4a sul Google Store