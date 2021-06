L’arrivo dell’estate e la fine del lockdown porteranno milioni di persone in giro per il nostro Paese. Per godere a pieno di questa rinnovata voglia di viaggiare e incontrarsi all’aperto con i propri amici, WINDTRE svela una offerta per l’estate da non lasciarsi assolutamente scappare: 100 GB al mese, per tre mesi, al costo di 5,99 euro.

100 GB al mese, per tre mesi, a 5,99 euro

In questo stesso momento numerosi clienti stanno ricevendo comunicazione tramite SMS e notifica in-app per sottoscrivere l’offerta entro e non oltre il 17 giugno; allo scadere dei 90 giorni, inoltre, l’offerta verrà automaticamente disattivata.

Ecco il testo che la compagnia sta inviando ai propri clienti: “Caro cliente, ti diamo 100 GIGA a 5,99E/mese per 3 mesi per goderti l’estate. Attiva rispondendo 100PER entro il 17/6. Disattivazione automatica dopo 3 mesi“.

Alcuni utenti, inoltre, com’è accaduto anche a noi in redazione, hanno ricevuto la stessa proposta anche tramite notifica dell’applicazione di WINDTRE. I clienti interessati dovranno tappare sul tasto “ATTIVA” entro e non oltre il 17 giugno, cioè domani, per sottoscrivere la promozione che, lo ricordiamo, si disattiverà automaticamente allo scadere dei tre mesi.

Scarica l'app di WINDTRE



