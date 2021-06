Oggigiorno la maggior parte degli smartphone Android, anche i più economici, viene spesso presentata con almeno 128 GB di spazio di archiviazione interna. Per alcuni utenti anche 64 GB di spazio sono più che sufficienti, ma le fotocamere sempre migliori e capaci di registrare video a risoluzione 4K, possono mettere a dura prova gli smartphone di chi invece si ritrova spesso a dover convivere con poco spazio a disposizione.

microSD da 64 GB al costo di una pizza

Le microSD rappresentano un compromesso semplice ed economico per incrementare lo spazio interno del proprio smartphone facilmente, senza complicazioni, semplicemente aggiungendo un piccolo pezzo di plastica nel carrellino interno del telefono. Se siete alla ricerca di una buona offerta per acquistare una microSD in offerta, quest’oggi SanDisk Ultra da 64 GB con adattatore è disponibile su Amazon, al link in calce alla news, ad appena 8,39 euro invece di 18,99 euro, compreso di spedizione senza costi aggiuntivi con Prime.

