Il mondo delle cuffie true wireless è costituito da una miriade di modelli differenti in grado di soddisfare le esigenze di una vasta fetta di utenti. Da quelli alla ricerca di soluzioni senza troppe pretese, spesso molto economiche, a chi invece non bada a spese pur di avere la certezza di ascoltare i propri brani preferiti alla migliore qualità possibile.

Una offerta da non lasciarsi scappare

Xiaomi è una delle più importanti aziende del settore e in queste ore vi segnaliamo una importante offerta per le cuffie wireless Xiaomi Mi True Wireless Earbuds 2 Basic. Malgrado un prezzo di vendita estremamente contenuto – in offerta a 18,69 euro invece di 26,84 euro -, le cuffie offrono alcune caratteristiche decisamente interessanti.

Oltre all’implementazione del modulo Bluetooth 5.0 per il trasferimento dati ad alta velocità, le cuffie integrano tecnologie di riduzione del rumore, un peso estremamente contenuto e una batteria a basso consumo con 4 ore di autonomia che salgono a 12 ore utilizzando il modulo batteria disponibile con il case di ricarica portatile.

Acquista Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa alle cuffie in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori cuffie true wireless del mese.