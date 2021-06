La marcia di avvicinamento all’Amazon Prime Day 2021 prosegue a suon di offerte, adesso è il turno dello smartphone di fascia alta Xiaomi Mi 11i, che viene proposto ad un prezzo decisamente interessante.

Se questa mattina era stata la volta delle cuffie economiche Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 e dell’ottimo medio di gamma POCO F3, anche adesso rimaniamo in casa del produttore cinese, ma alziamo decisamente il tiro.

Xiaomi Mi 11i è in offerta su Amazon

Arrivato in Italia in coppia con Redmi Note 10 5G poco più di un mese fa, Xiaomi Mi 11i è uno smartphone di fascia alta di tutto rispetto, con una scheda tecnica che comprende il chipset Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, un display AMOLED HDR10+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione Full HD+, una fotocamera tripla sul retro, una batteria da 4520 mAh e Android 11. In aggiunta a questo, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato anche del rilascio della MIUI 12.5.

Xiaomi Mi 11i si è presentato al mercato italiano con un prezzo di listino di 649 euro, ma su Amazon è reperibile a quello nettamente più interessante di 569,90 euro, il tutto condito dalla magica formula “Venduto e spedito da Amazon” (e quindi dalla spedizione Prime). Non si tratta del prezzo minimo (la promo di lancio lo portava a 549,90 euro), ma è comunque ottimo. Ecco il link per l’acquisto:

