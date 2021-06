TIM ha lanciato una nuova serie di offerte operator attack dedicate ai clienti che provengono da determinati operatori telefonici e attivabili presso i negozi TIM aderenti fino a data da destinarsi. Le offerte in questione sono TIM Special Limited Edition, TIM Super Limited Edition e TIM Special Per Te. Cosa comprendono questi pacchetti? Ne parliamo di seguito.

Le offerte TIM da attivare subito

L’offerta TIM Special Limited Edition può essere attivata dai clienti Iliad, PosteMobile, Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona (compreso il suo secondo brand), NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink. Il pacchetto include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati a 9,99 euro al mese.

TIM Super Limited Edition, invece, può essere attivata dai clienti Fastweb Full, CoopVoce, Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati al prezzo di 9,99 euro al mese.

TIM Special Per te, infine, può essere attivata dai clienti ho. Mobile, Lycamobile e qualsiasi altro operatore virtuale che non sia Kena Mobile o Very Mobile. L’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese.

Per quanto riguarda i costi di attivazione, questi sono pari a 0 per le offerte TIM Special Limited Edition e TIM Super Limited Edition, mentre l’attivazione del pacchetto TIM Special Per Te prevede un contributo di 12 euro, oltre i 10 euro richiesti per l’acquisto della nuova SIM. Questa è una spesa che dovranno affrontare anche i clienti che vorranno attivare le altre promozioni.

