“Squadra si nasce” è un’iniziativa proposta sul Samsung Shop e valida fino alla fine di EURO 2020 (11 luglio 2021). Consente di partecipare a un concorso per provare a vincere uno degli 11 premi messi in palio, ovviamente targati Samsung.

Acquista sul Samsung Shop e vinci uno degli 11 prodotti in palio

Acquistando almeno 499 euro di prodotti sul Samsung Shop online a ricevuta unica entro l’11 luglio 2021, data della finale di Wembley, e registrandoli entro il 29 dello stesso mese su Samsung Members, si potrà partecipare a un concorso speciale ricco di premi. L’estrazione finale si terrà il 24 agosto 2021 e permetterà di vincere uno degli 11 prodotti messi in palio per ogni giorno di validità.

Curiosi di conoscere i premi? Ecco la lista:

100 TV Samsung UE55AU9070

56 Samsung Air Purifier Cube (AX47R9080SS)

44 Samsung Air Purifier (AX60R5080WD/EU)

15 smart monitor Samsung LS32AM700URXEN

90 Samsung Galaxy S20 FE 5G Blue (SM-G781BZBDEUE)

77 Samsung Galaxy S20 FE 5G Red (SM-G781BZRDEUE)

24 Samsung Galaxy S20 FE 5G Green (SM-G781BZGDEUE)

80 Samsung Galaxy S20 FE Red (SM-G780FZRDEUE)

30 Samsung Galaxy Watch Active2 44 mm Gold (SM-R820NSDAITV)

30 Samsung Galaxy Watch Active2 44 mm Black (SM-R820NSKAITV)

70 Samsung Galaxy Watch Active2 40 mm Silver (SM-R830NSSAITV)

Nel corso dell’estrazione finale si terranno un totale di 616 sotto-estrazioni (11 per ciascun giorno di validità del concorso), in ciascuna delle quali saranno messi in palio i suddetti premi. In caso di vincita saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dal ricevimento dell’email di accettazione della stessa.

Per scoprire tutti i dettagli ed eventualmente procedere all’acquisto di uno o più prodotti per la partecipazione al concorso e all’iniziativa potete seguire il link qui sotto.

