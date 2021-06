Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è dei migliori smartphone Android del 2021, ma un singolare bug sembra colpire un gran numero di utenti che lamentano un importante calo della batteria in alcune condizioni.

Un bug che ha dell’incredibile

Infatti, come si legge nel post condiviso da un utente, utilizzando un’applicazione per monitorare il consumo della batteria e quali sono i servizi responsabili di un suo utilizzo sproporzionato, si è scoperto che il servizio “cameraservice_worker” ha un comportamento piuttosto strano quando lo smartphone è riposto in tasca durante una semplice camminata. Nello specifico, sembra che il sensore di prossimità venga continuamente attivato anche semplicemente muovendo lo smartphone, anche a schermo spento, comportando così un calo dell’autonomia che in alcuni casi può raggiungere anche il 21%.

Ad oggi, nonostante le comunicazioni inviate a Samsung tramite i canali di supporto e Samsung Members, la compagnia ha fatto sapere di non considerarlo come un problema. A maggior ragione, il bug in questione si manifesta a macchia di leopardo, ed infatti il sample presente in redazione non ha mai sofferto di questo particolare bug.

