Kena Mobile sta in queste ore contattando alcuni suoi già clienti per un cambio offerta gratuito, nel senso che non sono previsti costi di disattivazione del servizio e di attivazione del nuovo piano, se non una mensilità anticipata.

La promozione offre ad alcuni clienti selezionati la possibilità di attivare un pacchetto all-inclusive più vantaggioso, che prevede la messa a disposizione di un più ampio bundle di traffico dati. Non è ancora ben chiaro chi siano gli utenti fortunati e quale criterio di selezione stia seguendo l’operatore telefonico, ma molte delle segnalazioni sono giunte dai clienti con Kena 5,99 attiva sulla propria SIM.

Kena Mobile sta contattando alcuni clienti per un’offerta super!

Il messaggio cita: “Per te. Vuoi ancora più giga per navigare in Internet senza problemi? Ti abbiamo riservato un’offerta speciale. Kena 7,99 con Minuti e SMS illimitati e 100 GB (4,5 Giga in Europa) al costo di 7,99 euro al mese. Per attivarla chiama il 181 e chiedi a un nostro operatore”.

Insomma, l’offerta che Kena Mobile starebbe riservando ad alcuni già clienti selezionati offrirebbe minuti di chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati 4G (e 4,5 giga in Unione Europea) per 7,99 euro al mese. Chi ha ricevuto la comunicazione da parte dell’operatore può procedere con l’attivazione dell’offerta contattando il Servizio Clienti al numero 181.

Come già anticipato, non sono previsti costi di disattivazione dell’attuale offerta e di attivazione del nuovo pacchetto. Il passaggio è gratuito e l’unica spesa prevista è quella di anticipo della mensilità, pari a 7,99 euro – appunto.

Anche voi avete ricevuto il messaggio da parte di Kena? Se sì, fateci sapere nei commenti qual è la vostra offerta attiva e se passerete al nuovo piano!

