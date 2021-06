Il potenziamento delle reti 4G e 5G dei vari operatori telefonici italiani rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per la crescita economica del Paese e la consultazione per la mappatura delle reti a banda ultralarga per le connessioni mobile che è stata avviata nei giorni scorsi da Infratel Italia dovrebbe aiutarci a capire cosa potremo aspettarci nei prossimi anni.

Infratel Italia avvia la mappatura delle reti mobile

Tale consultazione è stata avviata in attuazione della “Strategia italiana per la banda ultralarga”, approvata il 25 maggio 2021 nell’ambito del “Piano di ripresa e resilienza”.

Stando a quanto reso noto da Infratel Italia, il Ministero dello sviluppo economico (“MiSE”) le ha dato mandato di avviare una mappatura particolareggiata della copertura del Paese con reti mobile in tecnologia 4G e 5G, con riferimento all’intero territorio nazionale e con l’obiettivo di verificare quali sono le aree già coperte o quelle che lo saranno in base ai piani degli operatori nel quinquennio 2021 – 2026.

Cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi 5 anni

I piani dichiarati dagli operatori telefonici dovranno essere riferibili a decisioni strategiche ed esecutive, già completamente finanziate e adottate dai competenti organi di indirizzo e gestione, indicando sia le coperture di rete attuali alla data del 31 maggio 2021, sia quelle previste per i prossimi cinque anni.

Infratel Italia avrà anche il compito di valutare le dichiarazioni e le successive azioni degli operatori, al fine di verificare gli eventuali impatti negativi in termini di concorrenza.

Infratel Italia precisa inoltre che i dati forniti dagli operatori saranno usati soltanto per le finalità di tale procedura e saranno resi disponibili a terzi in formato aggregato e disaggregato anche mediante il sito bandaultralarga.italia.it.

La piattaforma per il caricamento di tali informazioni sarà attiva fino al 26 luglio 2021, termine ultimo per l’invio dei dati da parte degli operatori telefonici.

