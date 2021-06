Il Q1 2021 di Xiaomi segna ancora una volta quanto l’azienda cinese sia ormai diventata una delle più importanti e grandi aziende produttrici di smartphone al mondo. Xiaomi, però, non è solo smartphone e prodotti legati al mobile: l’azienda è molto presente anche nel settore dei set top box, quei dispositivi smart da affiancare ad un TV per utilizzare funzioni e guardare contenuti multimediali altrimenti assenti.

Minimo storico per un ottimo set top box

In queste ore il set top box Xiaomi Mi TV Box S 4K è in offerta su Amazon al minimo storico di appena 47,99 euro. A meno di 50 euro avete l’opportunità di portarvi a casa un dispositivo smart piccolo, compatto, leggero, munito di Android TV e quindi ideale per guardare contenuti anche in 4K sulle più importanti piattaforme streaming del momento come YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e tante altre.

Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi TV Box S 4K

Potrebbe interessarti anche: come rendere smart un TV che non lo è

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.