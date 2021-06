I brevetti spesso ci suggeriscono alcune delle novità a cui i produttori di smartphone stanno lavorando e anche Xiaomi registra tante delle soluzioni che crea per provare ad innovare la propria offerta.

Un nuovo brevetto di design del colosso cinese, depositato nel marzo 2021 presso The Hague Design System (che fa parte del World Intellectual Property Office), ci svela che Xiaomi sta considerando di dare al comparto fotografico un ruolo ancora più importante.

Xiaomi potrebbe lanciare dei nuovi cameraphone

La relativa documentazione, pubblicata nei giorni scorsi, comprende tre modelli di telefono, che si focalizzano in particolare sul sistema della fotocamera posteriore.

Il primo modello è quello più avanzato, con un design che sembra essere ispirato alla serie Samsung Galaxy S21, nel quale l’isola della fotocamera è posizionata in alto a sinistra e i sensori sono quattro (l’ultimo potrebbe essere periscopico) con allineamento verticale.

Il secondo modello ha molte somiglianze con Xiaomi Mi 11i e Redmi Note 10 Pro, con un’isola della fotocamera di forma ovale contenente due grandi obiettivi e un ulteriore elemento rettangolare (non è chiaro se si tratti di una fotocamera con zoom periscopico).

Tra le particolarità di tale smartphone vi è anche il design a due colori della parte posteriore.

Il terzo modello ha un design più semplice, forse potrebbe essere usato per uno smartphone da lanciare come variante Lite. In questo caso il sistema di fotocamere è costituito da un grande sensore in alto, accompagnato da altri due più piccoli posizionati al di sotto di esso:

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sul possibile utilizzo di tali brevetti da parte di Xiaomi in smartphone che il colosso cinese ha in programma di lanciare sul mercato.

