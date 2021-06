Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito all’arrivo sul mercato di un gran numero di tecnologie di ricarica rapida. Giusto qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo parlato della ricarica da 200 W (su cavo) di Xiaomi in grado di portare al 100% una batteria da 4000 mAh in appena 8 minuti.

Niente caricabatterie oltre i 50 W

Secondo alcune informazioni pubblicate in rete, pare che gli organi di controllo cinesi starebbero valutando di limitare a 50 W la tecnologia di ricarica rapida in modalità wireless. Entrando nel dettaglio, si fa riferimento ad una nota ufficiale rilasciata dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia cinese che cita alcuni rapporti sulle tecnologie di ricarica wireless. All’interno di questi documenti si fa chiaro riferimento che, per essere venduti in Cina, i caricabatterie wireless non devono superare i 50 W. Il limite a 50 W sembra faccia chiaro riferimento ad alcuni rischi per via della presenza di interferenze potenzialmente dannose con altri dispositivi che utilizzano onde radio.

Il limite imposto dall’organo di controllo non riguarda però i caricabatterie wireless commercializzati fuori la Cina; in tal senso è probabile che i produttori di smartphone possano commercializzare caricabatterie da 50 W in Cina e maggiori di 50 W negli altri Paesi, sempre che eventuali organi statali non ne vietino la vendita per motivi analoghi.

