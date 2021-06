NieR Re[in]carnation è un action RPG di Square Enix e Applibot ambientato in un luogo conosciuto come The Cage.

La trama racconta le vicissitudini di una ragazza che si sveglia su un freddo pavimento di pietra circondata da edifici che toccano il cielo. Guidata da una misteriosa creatura che si fa chiamare Mama, inizia a esplorare i suoi nuovi dintorni per reclamare ciò che ha perso ed espiare i suoi peccati, tuttavia uno strano essere vaga in questo luogo misterioso e sembra avere un obiettivo ben preciso.

NieR Re[in]carnation è un JRPG con il pilota automatico

Le battaglie si svolgono impartendo comandi ai propri personaggi, ma è anche possibile attivare una modalità automatica che consente loro di attaccare i nemici spontaneamente, semplificando il gameplay per i giocatori meno abili.

Previous Next Fullscreen

NieR Re[in]carnation è al momento disponibile per la preregistrazione ed è classificato PEGI 18, inoltre includerà acquisti in-app.

A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione sarà necessario Android 7.0 o versioni successive.