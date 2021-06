In attesa del lancio di Mobvoi TicWatch E3, in programma per il 16 giugno, il popolare produttore di smartwatch ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la sua applicazione Android, portandola così alla versione 4.00.

Le novità della versione 4.00 di Mobvoi per Android

Si tratta di un update importante, in quanto con esso vengono introdotte delle modifiche all’interfaccia e nuove feature, così come ci viene confermato dal changelog ufficiale:

nuovo design per l’interfaccia

aggiunta del report personale per il fitness

aggiunta di TicCare

aggiunta di un badge per esercizi ad alta intensità

risoluzione di vari bug

La novità più importante è rappresentata dalle modifiche all’interfaccia, che acquista un look decisamente più moderno e accattivante. A seguire due screenshot della vecchia UI (versione 3.22. dell’app):

Quelli che seguono, invece, sono alcuni screenshot che ci mostrano come viene trasformata l’interfaccia con la versione 4.00 di Mobvoi per Android:

Nella parte alta della schermata home l’utente può visualizzare i propri progressi per quanto riguarda il raggiungimento del proprio obiettivo settimanale di allenamento interno ad alta intensità, con la possibilità di aprire il nuovo centro badge.

Nella pagina dedicata ai dispositivi c’è un’immagine dei device che sono stati aggiunti all’app e le icone su ciascuna scheda ora sembrano più uniformi per dimensioni e posizionamento.

Stando a quanto riportato da chi ha già avuto modo di provare questa versione dell’app, la nuova sezione del rapporto su fitness e salute al momento non sembra funzionare ma potrebbe anche trattarsi di un bug oppure la feature semplicemente non è stata attivata e il produttore aspetta l’evento di mercoledì per farlo.

La feature TicCare dovrebbe invece consentire a familiari e amici dell’utente di tenere traccia dei suoi esercizi e delle informazioni sulla sua salute.

Infine, l’app Mobvoi 4.00 tra i dispositivi che consente di aggiungere include pure l’atteso Mobivoi TicWatch E3, fornendo la seguente immagine rendering dello smartwatch:

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate scaricare la versione 4.00 di Mobvoi per Android potete andare sulla pagina dedicata su APK Mirror (la trovate seguendo questo link) o sfruttare il Google Play Store attraverso il seguente badge:

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day per gli smartwatch, in modo da essere pronti per il 21 e 22 giugno. Nel frattempo, potete leggere la nostra guida ai migliori smartwatch con e senza Wear OS.