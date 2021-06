RIDER è la nuova serie di supporti per smartphone lanciata da Cellularline per biciclette, monopattini elettrici, scooter e motociclette. Questi supporti di grandezze e sistemi diversi sono stati pensati per essere installati sul manubrio della due ruote e avere, in questo modo, sempre lo smartphone a portata di mano per ricevere indicazioni stradali, controllare le chiamate in arrivo e gestire la riproduzione musicale.

RIDER comprende quattro supporti per smartphone e altri ne arriveranno in futuro

Cellularline ha già riferito che la nuova serie di supporti per smartphone verrà presto ulteriormente ampliata. Nuovi modelli si aggiungeranno presto ai quattro già presenti, dunque, e che sono RIDER, RIDER PRO, RIDER STEEL e RIDER SHIELD.