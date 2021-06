I pad di ricarica wireless per gli smartphone sono ormai una costante in casa e negli uffici, ma il prodotto di cui vi parliamo oggi e che è in offerta su Amazon ha decisamente una marcia in più.

Pad di ricarica e lampadina multifunzione

Con un solo prodotto 1byone 2-in-1 Night Lamp rende disponibile la comodità di un pad di ricarica wireless per gli smartphone con un sistema di illuminazione liberalmente personalizzabile grazie al sensore touch integrato. Infatti, basta toccare la base superiore della lampadina per gestire i vari livelli di illuminazione e, all’occorrenza, può essere rimossa dal pad di ricarica wireless per essere agganciata al muro tramite il comodo gancio magnetico. Poi, una volta scarica, può essere facilmente ricaricata semplicemente posizionandola sulla base del pad di ricarica.

Il pad di ricarica multifunzione è perfettamente compatibile con i modelli smartphone più comuni sul mercato come gli ultimi modelli di iPhone, AirPod, ma anche smartphone Samsung (Galaxy Note, Galaxy S*), Huawei (Mate 30, P30 e successivi), Xiaomi (Mi 9 e successivi) e molti altri. Il dispositivo è disponibile al link sottostante al prezzo di 8,99 euro, anzicchè 19,99 euro, applicando il codice coupon “D5Q8VVQ8”.

