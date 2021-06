Si chiama Pianeta Very ed è il nuovo sito della community di supporto di Very Mobile, l’operatore telefonico semi-virtuale che appartiene a WINDTRE.

I clienti di Very Mobile avranno la possibilità tramite Pianeta Very di sfruttare un comodo motore di ricerca per trovare tutte le risposte sui vari servizi offerti da questo operatore telefonico, oltre alle ultime novità lanciate e avranno anche la possibilità di conversare con gli altri utenti registrati.

In pratica, l’operatore attraverso questo nuovo sito ha come obiettivo quello di fornire un supporto immediato ai propri clienti e, allo stesso tempo, fare crescere la community di utenti.

Fin dalla nascita di Very Mobile sul sito ufficiale era presente un link alle pagine di supporto (con la possibilità per gli interessati di ricercare un argomento o navigare fra le domande frequenti) ed è la creazione della community, pertanto, la vera novità che si nasconde dietro il lancio di Pianeta Very.

Come funziona Pianeta Very

Il nuovo sito dell’operatore telefonico può essere raggiunto seguendo questo link e immediatamente sarà possibile sfruttare la barra di ricerca per trovare le informazioni di supporto di cui si ha bisogno.

Inoltre, registrandosi (attraverso un indirizzo email o sfruttando il proprio account Facebook) gli utenti avranno la possibilità di interagire con la community dell’operatore, creando una nuova discussione (c’è un apposito tasto “chiedi alla community”, dal quale si accede al form da compilare, con le due categorie disponibili, ossia “Esperienze” e “Very ed eventuali”) o rispondendo a quelle già esistenti e di commentare le risposte ufficiali di Very Mobile alle domande frequenti.

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

