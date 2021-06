Dopo la presentazione al Google I/O e le due Beta rilasciate fin’ora, abbiamo potuto constatare che Android 12 è un aggiornamento davvero molto corposo. Non solo da un punto di vista del design ma anche dal punto delle funzionalità e della comodità d’utilizzo. Una dei miglioramenti, passati un po’ sotto il radar, è la possibilità di connettere il proprio smartphone a una router WiFi e a un dispositivo smart come Nest Mini.

Se avete mai provato a configurare per la prima volta un Chromecast o un device Google Home, saprete sicuramente che è necessario per i device Android di disconnettersi dalla rete WiFi di casa per poter ultimare la configurazione. Questo accade perchè è necessario per lo smartphone di connettersi via WiFi in Peer-To-Peer allo smart device che vogliamo configurare. Nest Mini ad esempio, creerà una sua “rete WiFi temporanea” alla quale lo smartphone si connette durante il setup.

Ovviamente questo è un piccolo problema, in quanto durante la configurazione iniziale per rimanere connessi ad internet siamo costretti ad utilizzare la rete dati mobile. Il motivo per cui questo accade è che attualmente Android non supporta la connessioni a più di una rete WiFi in contemporanea. La cosa, come detto, cambierà con Android 12, che appunto permetterà la connessione simultanea in Peer-To-Peer e Internet. L’unica limitazione a riguardo sarà quella delle API sfruttate dall’app di configurazione, che dovranno necessariamente avere un target maggiore o uguale a quelle di livello 31.

Le app che non si adegueranno alle API di livello 31 o superiore, non potranno sfruttare questa nuova funzionalità e continueranno quindi a soffrire dello stesso problema che incontriamo tutt’ora. Ovviamente questo non sarà un problema per chi utilizza app e dispositivi Google ma potrebbe esserlo, almeno inizialmente, per altri produttori di dispositivi IoT, che potrebbero non aggiornare tempestivamente la propria app.

