Diversi utenti TIM stanno ricevendo un SMS promozionale avente come oggetto la possibilità di attivare l’offerta xTe 50 M New.

Minuti illimitati e 50 GB a 9,99 euro al mese

I clienti selezionati dalla promozione TIM possono procedere all’attivazione dell’offerta direttamente in negozio oppure tramite la sezione “Offerte per te” presente nell’applicazione MyTIM.

TIM xTe 50 M New propone ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G a 9,99 euro. Nel caso in cui abbiate ricevuto l’SMS contenente l’offerta e voleste attivarla, vi ricordiamo che non prevede alcun costo di attivazione ma è necessario disporre di credito superiore a zero sulla propria SIM.

Sulla linea sarà inoltre attivo di default il servizio Sempre Connesso che, a 0,90 euro al giorno, per un massimo di due giorni, permette di chiamare, inviare SMS e navigare senza limiti in Italia e nei Paesi della Unione Europea.

Avete ricevuto l’SMS promozionale di TIM? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

