Proseguono le offerte di tipo operator attack di TIM per intercettare l’eventuale interesse di clienti di altri operatori mobile a sottoscrivere un abbonamento con l’operatore telefonico italiano.

TIM Wonder e Super 4G per i nuovi clienti

Entrando nel dettaglio, cliccando il link in calce alla news sono disponibili le varie offerte della famiglia TIM Wonder per i clienti provenienti da altri operatori. Nello specifico, TIM propone le seguenti offerte TIM Wonder:

TIM Wonder Six : offre minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese . L’offerta può essere sottoscritta solo da clienti che richiedono la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile e tanti altri;

: offre minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati a . L’offerta può essere sottoscritta solo da clienti che richiedono la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile e tanti altri; TIM Wonder: offre minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese.

I clienti provenienti da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile che utilizzano il menu disponibile nel link in calce alla news, verranno invece indirizzati alla pagina di attivazione di TIM Super 4G. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati a 14,99 euro al mese.

I clienti interessati alle offerte TIM Wonder e Super 4G potranno inoltre godere del primo mese gratis e del costo di attivazione iniziale; bisognerà solo pagare 25 euro in contati al vettore che consegna la SIM a casa.

Scopri le offerte TIM Wonder e Super 4G

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.