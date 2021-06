TIM sta regalando tramite TIM Party Giga illimitati per 1 giorno. WINDTRE risponde offrendo 100 Giga per 30 giorni a 7,99 euro in occasione degli Europei di calcio.

TIM Party regala Giga Illimitati per 1 giorno

A partire da oggi, 11 Giugno 2021, TIM permetterà l’attivazione gratuita di Giga illimitati tramite la pagina dedicata ai clienti TIM Party. La promozione sarà attivabile entro le ore 23:59 di domenica 13 Giugno 2021.

La promozione è valida per i clienti ricaricabili TIM con un’offerta dati a pagamento attiva e può essere utilizzata fino alla mezzanotte del giorno successivo all’attivazione.

Il cliente TIM dovrà attendere la conferma di attivazione della promo di TIM Party che potrà avvenire entro 48 ore dalla richiesta, dopodiché avrà a disposizione Giga illimitati per 1 giorno che saranno disponibili solo se ha credito residuo sulla SIM.

I Giga illimitati sono fruibili solo nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza che prevedono un limite di 600 GB mensili. La promozione aggiunge gratuitamente anche 6 GB dl traffico dati in Roaming UE e nel Regno Unito.

WINDTRE offre 100 Giga per 30 giorni a 7,99 euro

WINDTRE sta invitando alcuni suoi già clienti di rete mobile ad attivare l’opzione 100 Giga xTe Special che include 100 Giga per 30 giorni.

I clienti che ricevono il messaggio promozionale possono sottoscrivere l’opzione entro il 13 Giugno 2021 rispondendo con il testo “CENTO”, tuttavia l’operatore potrebbe inviare lo stesso SMS con diverse scadenze.

Il prezzo richiesto dalla promozione 100 Giga xTe Special, pari a 7,99 euro una tantum, viene addebitato sul metodo di pagamento già in uso o in alternativa su credito residuo.

Vale la pena precisare che in base al target di clienti l’operatore applica una differente nomenclatura per la stessa opzione: 100 Giga Special per coloro che utilizzano ancora il sistema ex TRE e 100 Giga xTe Special per i clienti WINDTRE o ex WIND.