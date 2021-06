Il tema dinamico del Material You di Android 12 potrebbe spingersi oltre e toccare anche le icone. Questo è quanto hanno fatto notare alcuni sviluppatori, che hanno scovato un flag nascosto dopo il rilascio della Beta 2.

Tema dinamico di Android 12 più profondo?

Come probabilmente saprete un paio di giorni fa è stata rilasciata la seconda versione Beta di Android 12, che sta iniziando a fare sul serio con il Material You intravisto durante il Google I/O 2021: per tutte le novità potete fare riferimento sia al video qui in basso sia all’articolo che potete trovare in fondo. Ora però torniamo a quanto anticipato nelle prime righe perché il tema dinamico potrebbe andare a toccare altri elementi oltre a quelli già visti.

Con Android 12 Beta 2 a quanto pare è possibile attivare un flag nascosto che consente di adattare in modo automatico il colore di alcune icone alla tonalità principale dello sfondo (o wallpaper, se preferite). Per il momento il tutto sembra funzionare solo con il Pixel Launcher e con le icone di alcune app di Google, come Gmail, Drive, Keep, Maps e le altre che potete vedere nelle immagini qui sotto, che ci mostrano anche il cambiamento tra modalità chiara e scura.

Il Material You pensato da Google per Android 12 è dunque ancora tutto da scoprire: se volete provare la Beta 2 sul vostro Google Pixel potete seguire il link qui sotto. Vi piacerebbe avere icone di questo tipo o le trovate un po’ confusionarie? Fateci sapere la vostra nel solito box.

