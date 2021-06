Dopo avere scoperto le qualità fotografiche degli smartphone OPPO Reno5 Pro 5G e OPPO Reno5 Pro+ 5G secondo DxOMark, in queste ore il team di DxOMark ha pubblicato le proprie valutazioni circa la qualità dei display dei sopracitati smartphone. OPPO, come ben sappiamo, sta vivendo una incredibile ascesa nel settore degli smartphone per via dell’ottima strategia di vendita che coniuga design, potenza e prezzi modesti.

Bene il bilanciamento del colore…

Partendo dal modello OPPO Reno5 Pro 5G, DxOMark lo posiziona al diciottesimo posto della classifica con un punteggio complessivo pari a 81. Dalle informazioni condivise circa i test condotti, il punto di forza dello smartphone Android è senza ombra di dubbio la calibrazione colore che risulta essere sempre affidabile sia al chiuso che all’aperto. Piuttosto valido anche il sistema di gestione dell’illuminazione, ma la riproduzione video porta a galla tutti i problemi legati ad una gestione ballerina del contrasto in presenza di contenuti multimediali in HDR10.

… meno i video in HDR10

Passando al modello OPPO Reno5 Pro+ 5G, in questo caso troviamo una situazione simile sotto molti punti di vista. In generale questa versione dello smartphone si aggiudica un punteggio complessivo pari a 83 che lo posiziona due gradini sopra al modello OPPO Reno5 Pro 5G nella classifica generale. La gestione del colore resta senza ombra di dubbio la qualità migliore anche di questa variante, sia al chiuso che all’aperto; lo stesso si può dire anche per il sistema di illuminazione automatica del pannello. Purtroppo, però, anche OPPO Reno5 Pro+ 5G soffre degli stessi problemi di contrasto nei video con HDR10.

In conclusione i due smartphone OPPO condividono pressappoco gli stessi pregi e difetti, ma in generale rappresentano delle buone scelte nel vasto panorama degli smartphone Android.

