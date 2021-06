C’era un tempo in cui Google si era messo in testa di competere contro Facebook ma, come ben sappiamo, gli sforzi del colosso di Mountain View non hanno portato i frutti sperati. Da ormai due anni Google+ è ufficialmente scomparso dalla faccia della Terra, o almeno così credevamo fino a quando Artem Russakovkii, volto noto di Android Police, ha scoperto alcuni rimandi a Google+ all’interno dell’applicazione Google Telefono.

Google+ è ancora fra di noi

Infatti, come si può ben notare dalle varie immagini nella galleria sottostante, la scheda relativa ad un contatto commerciale mostra un vero e proprio link di Google+ sotto la voce “About“. Se cliccato, il link di Google+ riporta ad una landing page di Google dove appunto si rimarca il concetto che il servizio non è più disponibile.

Fa un po’ specie notare come l’azienda di Mountain View non abbia ancora preso provvedimenti per rimuovere una volta per tutte un riferimento ad un servizio ormai non più attivo, di fatto perdendo l’occasione di utilizzare il pannello “About” per aggiungere invece informazioni che potrebbero rilevarsi più utili per gli utenti e anche per gli esercizi commerciali.

