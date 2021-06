Tra le varie applicazioni di Facebook non è Messenger quella che si arricchisce di nuove feature più frequentemente ma, di tanto in tanto, anche in tale app vengono implementate delle novità, così com’è avvenuto nelle scorse ore.

Con un post sul blog ufficiale il team di Facebook Messenger ha annunciato di avere introdotto tre nuovi temi per le conversazioni, una barra per le risposte rapide e una funzionalità che permettere di inviare e ricevere pagamenti attraverso codici QR e link.

Le nuove feature di Facebook Messenger

Iniziando dai temi, le tre novità, che si vanno ad aggiungere alle altre alternative già disponibili per personalizzare le proprie conversazioni, sono le seguenti:

Olivia Rodrigo – dedicato al lancio del suo nuovo album, intitolato Sour

– dedicato al lancio del suo nuovo album, intitolato Sour World Oceans Day – ci ricorda quanto importanti siano gli oceani proprio in occasione della giornata loro dedicata

– ci ricorda quanto importanti siano gli oceani proprio in occasione della giornata loro dedicata F9 – tema dedicato ai fan della popolare saga Fast & Furious

Passando alla nuova barra di risposta rapida, si tratta di una soluzione studiata per semplificare le conversazioni nate da una bella foto o un video senza dover tornare al thread della chat principale: è sufficiente toccare la foto o il video e inviare una risposta tramite la barra di risposta rapida nella parte inferiore dello schermo (basta uno scorrimento verso l’alto per uscire dal visualizzatore multimediale a schermo intero e tornare al thread della chat principale).

La novità relativa ai codici QR e ai link di pagamento riguarda al momento soltanto gli Stati Uniti e consente agli utenti di inviare o richiedere denaro con Facebook Pay, anche se non sono connessi a Facebook e senza la necessità di scaricare un’app di pagamento separata (la funzionalità è accessibile andando nel menu delle impostazioni ed entrando nella sezione dedicata a Facebook Pay).

Facebook Messenger per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: