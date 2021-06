Continua senza sosta il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp e, a distanza 24 ore dal rilascio della versione 2.21.12.14 beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma, è già arrivato il momento della release successiva: stiamo parlando della versione 2.21.12.15.

Le novità della versione 2.21.12.15 di WhatsApp Beta per Android

Con la versione 2.21.12.14 beta rilasciata nelle scorse ore alcuni utenti hanno riscontrato un serio problema a causa del quale non era possibile accedere al servizio di messaggistica, tanto che per superarlo era necessario procedere all’installazione di una delle precedenti versioni dell’applicazione.

Questo è il messaggio visualizzato dagli utenti che hanno riscontrato tale fastidioso problema:

A quanto pare, il team di sviluppatori di WhatsApp, preso atto dell’esistenza del bug, si è messo immediatamente al lavoro per trovare una soluzione e con la versione 2.21.12.15 Beta pare che tutto sia tornato a funzionare perfettamente.

Stando a quanto riportato dallo staff di WABetaInfo, con questa versione di WhatsApp Beta non dovrebbero essere state implementate altre novità, per le quali bisognerà avere pazienza fino al rilascio delle prossime release (probabilmente l’attesa non è destinata a protrarsi molto a lungo).

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

La versione 2.21.12.15 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sull’OS mobile di Google è già in fase di rilascio attraverso il Play Store per gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione dell’applicazione può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).

