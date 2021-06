Il marchio METZ potrebbe essere sconosciuto per qualcuno, invece si tratta di un produttore che può contare su 80 anni di esperienza, e che ha ottenuto la certificazione di miglior Retailer per 25 anni consecutivi, oltre a numerosi altri riconoscimenti.

METZ MUC7000 Android TV

Ecco perché la smart TV di cui vi parliamo oggi, METZ MUC7000, è un prodotto di alta qualità, in grado di distinguersi dalla massa grazie a soluzioni tecnologiche all’avanguardia, proposte a un prezzo più che competitivo. Grazie al processore Chameleon Extreme 2.0 AI PQ la qualità delle immagini è sempre perfetta in ogni situazione, sia che stiate guardando un tranquillo documentario che una movimentata manifestazione sportiva.

Il processore è in grado di migliorare la qualità dei dettagli, anche nei film più vecchi, utilizzando un algoritmo in grado di comparare le immagini con un database presente in cloud e ricostruire i dettagli mancanti, per garantire immagini mai viste prima.

Anche le immagini leggermente sfuocate vengono ripristinate, mentre l’algoritmo che controlla la luminosità delle scene è in grado di correggere il contrasto facendo risplendere immagini altrimenti scure. Non dimentichiamo la fedeltà di riproduzione degli incarnati, solitamente giallognoli o rossastri nelle normali TV e che, su METZ MUC7000, restituiscono un aspetto realistico.

Il pezzo forte di questa smart TV è ovviamente rappresentato dalla presenza di Android TV 10, che consente di sfruttare i moltissimi servizi di streaming in commercio e di utilizzare le migliaia di applicazioni disponibili. Il supporto del codec AV1 garantisce la visione di contenuti in alta qualità, provenienti da YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e dai principali servizi di streaming.

Curato anche il telecomando, con quattro tasti dedicati all’avvio dei principali servizi di streaming, e con un microfono che consente l’attivazione di Google Assistant. In questo modo è possibile cambiare canale, avviare applicazioni, regolare il volume, ma anche controllare i dispositivi della smart home, sempre tramite comandi vocali.

Non manca il supporto HDR10, che assicura una elevata qualità di riproduzione delle immagini e una resa cromatica, unita a un elevato contrasto, che permette di avere colori vividi anche nelle scene più scure. Si tratta insomma di un prodotto decisamente evoluto, dotato di un grande numero di connettori HDMI, USB, antenne e LAN, con il Bluetooth 5.0 per collegare speaker, cuffie e accessori con grande facilità, oltre ovviamente al WiFi.

METZ MUC7000 è disponibile su Amazon in quattro misure, 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici. A seguire il link per l’acquisto, anche se la promozione più interessante è quella del modello da 55 pollici, proposto a soli 469 euro.

