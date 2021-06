Continuano per Samsung Galaxy A52 5G i test ad opera dello staff di DxOMark e, dopo quello relativo alla fotocamera, per lo smartphone di fascia media del colosso coreano è arrivato il momento di dimostrare come si comporta per quanto riguarda il comparto audio.

Ricordiamo che tra le principali feature di Samsung Galaxy A52 5G troviamo un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel e una batteria da 4.500 mAh.

DxOMArk mette alla prova l’audio di Samsung Galaxy A52 5G

Il colosso coreano ci tiene a mettere in evidenza che questo smartphone può contare su due altoparlanti (uno nella parte alta e uno in quella bassa), capaci di garantire agli utenti un’esperienza stereo e immersiva senza la necessità di usare delle cuffie. Il comparto audio di Samsung Galaxy A52 5G si completa quindi con un ingresso jack da 3,5 mm.

Nei test di DxOMark lo smartphone di fascia media di Samsung è riuscito a conquistare 71 punti in riproduzione e 63 punti in registrazione, per un risultato complessivo di 69 punti, grazie al quale riesce a collocarsi al diciannovesimo posto della classifica, a pari punti con ASUS ROG Phone 2 e Samsung Galaxy S20 Ultra, alle spalle di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e Samsung Galaxy S21 5G (con 70 punti) e subito davanti a Google Pixel 5, Google Pixel 4, OnePlus 8, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e Xiaomi Mi 11 (con 68 punti).

Tra i punti di forza vi sono gli artefatti e la gestione dell’equilibrio dei toni in riproduzione, le prestazioni SNR e la gestione del timbro in registrazione. Meno convincenti, invece, sono stati la mancanza di bassi e il volume minimo troppo basso in riproduzione, la poca chiarezza e la forte compressione in registrazione.

Potete trovare tutti i test effettuati dallo staff di DxOMark seguendo questo link.

