Quest’oggi OnePlus Nord 2 e OnePlus Nord CE 5G saranno ufficialmente svelati ma, a poche ore dall’evento di presentazione, un inedito leak ci offre una visione completa di quelle che sono le probabili (quasi sicure) specifiche tecniche di OnePlus Nord 2.

8/12 GB di RAM e display a 90 Hz

Il nuovo smartphone di fascia media del colosso cinese, secondo le informazioni pubblicate da 91mobiles, dovrebbe basarsi sul processore MediaTek Dimensity 1200. Molto probabilmente gli acquirenti avranno la possibilità di scegliere un modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, e 12 GB di RAM con 256 GB di spazio interno.

Come avevamo già visto nei precedenti rumor, il display dovrebbe essere da 6,43 pollici con tecnologia AMOLED a 90 Hz, sensore per le impronte integrato e fotocamera punch hole da 32 MP, mentre dal punto di vista delle fotocamere si scommette su una composizione tripla con sensore principale da 50 MP e gli altri due rispettivamente da 8 e 2 MP.

Ci sarebbero importanti novità anche per quanto riguarda anche la batteria che, in questo nuovo modello della serie Nord, dovrebbe arrivare a 4500 mAh contro i 4115 mAh di OnePlus Nord. Per quanto riguarda il prezzo, infine, OnePlus Nord 2 dovrebbe costare a 2000 yuan, circa 250 euro al cambio.

In copertina OnePlus Nord N10 5G

