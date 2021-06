OnePlus 9 Pro è l’attuale smartphone di fascia alta dell’azienda cinese, il non plus ultra per chi è alla ricerca di un terminale OnePlus e non vuole scendere a compromessi. In queste ore i ragazzi di DxOMark hanno pubblicato la loro consueta disamina sulla qualità fotografiche di OnePlus 9 Pro, il cui giudizio finale porta a galla qualche piccolo dubbio che avevamo avuto anche noi all’epoca della nostra recensione – che trovate in calce alla news.

Ottime foto ma piccole sbavature qua e la

A fronte di un punteggio complessivo pari a 124, l’ultima fatica di OnePlus non raggiunge la fatidica top ten della classifica DxOMark ma bensì si ferma in quattordicesima posizione, a pari merito con iPhone 11 Pro Max e appena un punto sopra a Huawei Mate 30 Pro 5G.

OnePlus 9 Pro, a detta di DxOMark, è in grado di regalare ottimi scatti (sia in termini di qualità che di accuratezza dei dettagli) in quasi tutte le condizioni, anche se predilige quelli all’aperto. Al chiuso o in ambienti poco illuminati, infatti, OnePlus 9 Pro paga un po’ qualche indecisione di troppo a livello del sistema di messa a fuoco.

Lo stesso per quanto riguarda anche la gestione della esposizione nei video e nelle foto, oltre alla presenza di vari artefatti e instabilità dell’autofocus con il sensore telescopico da 8 MP. Lo stesso non si può dire però per quanto riguarda la componente video, dove anzi durante la ripresa dei filmati vengono lodate la velocità dell’autofocus, il controllo della riduzione del rumore e anche la stabilizzazione.

