OnePlus è da sempre molto vicino alla sua community di utenti sia tramite il forum ufficiale che attraverso vari sondaggi pubblicati regolarmente. A tal proposito, un recente sondaggio avente come oggetto l‘esperienza degli utenti a seguito dell’aggiornamento ad Android 11 su OnePlus 7 e OnePlus 7T ha scatenato un piccolo putiferio sul forum ufficiale.

Un passo falso che è costato caro

Il motivo di questa esplosione di rabbia nei confronti del colosso cinese fa riferimento ad una domanda contenuta, ma adesso rimossa, all’interno del sondaggio riguardante la modalità AoD (Always on Display). Purtroppo, benché le beta di OxygenOS 11 basate su Android 11 contenessero il supporto alla funzionalità, la compagnia aveva deciso di rimuoverla definitivamente dalla versione stable.

La presenza della domanda su una feature tanto amata dagli utenti ma non più disponibile, è stata la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il tono dei messaggi inviati non solo fa riferimento ai tantissimi problemi relativi ad Android 11 sulla serie OnePlus 7 e OnePlus 7T, ma anche sullo scivolone che è stato visto quasi come una presa per i fondelli.

