Da un po’ di tempo si susseguono delle indiscrezioni secondo cui Facebook potrebbe lanciare uno smartwatch Android dedicato in particolare ai social network e al fitness e, stando alle ultime, il progetto del colosso dei social potrebbe essere ancora più ambizioso.

Sulla base di quanto è stato rivelato da una fonte, infatti, lo smartwatch in questione dovrebbe poter contare su un display con due fotocamere che possono essere staccate dal polso per scattare foto e video, da condividere poi attraverso la suite di app di Facebook, inclusa quella di Instagram.

Tale smartwatch dovrebbe vantare un hub dedicato al comparto fotografico, con un sensore frontale per le video chiamate e un sensore secondario a 1080p con autofocus in grado di catturare immagini e registrare video da staccato: in pratica, il team di Facebook desidera che le persone usino l’orologio così come si usa uno smartphone.

Inoltre, terze parti starebbero collaborando con Facebook per creare un ecosistema di dispositivi indossabili (come ad esempio zaini) su cui è possibile installare tale modulo fotografico.

Lo smartwatch di Facebook dovrebbe essere qualcosa in più

A rendere ancora più interessante lo smartwatch di Facebook è il fatto che per usarlo non dovrebbe essere necessario associarlo a un telefono, in quanto pare che il colosso dei social stia collaborando con i principali operatori statunitensi sia per offrire la connettività dati LTE che per vendere l’orologio nei loro negozi.

E per gli appassionati di sport vi sarebbe anche una sezione dedicata al fitness, con incluso un cardiofrequenzimetro.

Purtroppo per il possibile lancio di questo smartwatch ci sarà da avere ancora tanta pazienza, in quanto le indiscrezioni indicano l’estate del 2022 come il periodo attualmente scelto dal colosso dei social network per il suo esordio sul mercato, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 dollari.

Pare, infine, che Facebook stia già lavorando alla seconda e alla terza generazione di tale smartwatch, da lanciare ovviamente negli anni successivi con delle feature notevolmente potenziate. Staremo a vedere.

Ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day smartwatch, in modo da essere pronti il 21 e 22 giugno.

Leggi anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS