Il Google I/O di quest’anno ha evidenziato come il colosso di Mountain View sia sempre più attento alla spigolosa questione della privacy, inclusa la gestione delle password.

Nell’ultimo Chromium Gerrit è apparso un nuovo flag, il quale suggerisce che Google sta lavorando anche a un “Unified Password Manager” per Chrome che secondo la descrizione utilizza Google Mobile Services per archiviare e recuperare le password.

Il testo avverte che si tratta di una funzionalità altamente sperimentale che può portare alla perdita di password e influire sulle prestazioni.

Google potrebbe sviluppare la sua app per gestire le password

L’integrazione di Google Mobile Services potrebbe migliorare l’interazione tra lo smartphone Android e Chrome su tablet o computer, tuttavia è possibile che Google stia lavorando su un’app di gestione password dedicata per Android.

Se la società riuscisse a combinare tutto in un’unica applicazione potrebbe effettivamente far scomparire i gestori di password di terze parti, oltre che incoraggiare gli utenti a impegnarsi maggiormente nel proteggere le loro password.

Google Chrome e Android fanno già un buon lavoro nel fornire l’accesso alle password, ma è ancora necessario accedere all’app Impostazioni, il che non è una particolarmente comodo. Recentemente Google è stata accusata di non essere sincera sulla privacy in ambito Android.

