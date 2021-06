Qualche ora fa Google presentava Android 12 Beta 2 a poche settimane dall’arrivo della Beta 1. In questo articolo andremo a scoprire tutte le novità fin qui scoperte all’interno di Android 12 Beta 2, in cui la presenza di componenti in Material You diventa sempre più preponderante.

Android 12 Beta 2 novità: scopriamole in dettaglio

Considerata la mole di novità Android 12 Beta 2, abbiamo suddiviso l’articolo in comodi capitoli da scorrere tramite l’indice sottostante.

Il widget “Conversazioni” migliora

Android 12 svela un rinnovato interesse di Google nei widget – alcuni dicono per via dell’implementazione dei widget su iOS 14 – e nella Beta 2 di Android 12 il widget “Conversazioni” inizia ad essere disponibile per un numero sempre maggiore di utenti. Il widget permette agli utenti di avere sempre a portata di mano le conversazioni provenienti da differenti applicazioni, oltre che gli SMS e i messaggi RCS di Google Messaggi.

Una volta aggiunto, il widget per le Conversazioni si preoccuperà di mostrare automaticamente i nuovi messaggi in arrivo.

Doppio tap fa capolino su Google Pixel 5

Il supporto al doppio tap sul retro degli smartphone Google Pixel inizia finalmente ad essere integrato all’interno di Android 12 Beta 2, ma al momento solo su Google Pixel 5. Attivabile tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Gesti, la funzione permette di eseguire le seguenti azioni:

attivare Google Assistant o gli altri assistenti digitali;

controllare la riproduzione audio;

aprire il menu delle applicazioni recenti;

mostrare la tendina delle notifiche;

avviare un’applicazione a piacimento.

Nuova animazione di sblocco

Android 12 Beta 2 introduce anche una piccola novità per Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL: una nuova animazione di sblocco. A sblocco avvenuto, l’utente noterà una piccola animazione con una cascata di colori che si muove dall’alto verso il basso della UI.

Il Picture in Picture mostra qualche limite

L’arrivo della Beta 2 di Android 12 modifica leggermente il comportamento dei video PiP (Picture in Picture). Rispetto alla Beta 1, infatti, non sono più visibili gli angoli della UI per ingrandire la finestra del video in riproduzione, ma bensì viene introdotto il supporto al doppio tap per espanderla a tutto schermo. Resta disponibile anche il supporto al ridimensionamento della UI con il pinch to zoom, così come la possibilità di spostare liberamente la finestra dove meglio si crede.

Abilitare/disabilitare i messaggi della clipboard

Una delle nuove feature di Android 12 relativa alla gestione della privacy riguarda l’introduzione di alcuni banner di sistema per indicare l’accesso alla clipboard di sistema. Android 12 Beta 2 dà la possibilità all’utente di attivare/disattivare la visualizzazione di questo avviso tramite il percorso Impostazioni > Privacy > Avanzate.

Cambia la UI delle risposte intelligenti

Le risposte intelligenti non hanno più una icona a forma di pillola, ma bensì abbracciano adesso una elemento più squadrato con angoli arrotondati.

Piccole novità nelle Impostazioni generali

Il team di Google ha pensato bene di enfatizzare i menu e le voci delle Impostazioni generali di Android 12. Si tratta di qualche piccola differenza che ha come obiettivo quello di rendere più pulita la UI.

Previous Next Fullscreen

Tornano le descrizioni nel menu delle Impostazioni

La Beta 1 di Android 11 svelava un interessante aggiornamento della UI e delle icone relative al menu delle Impostazioni. Android 12 Beta 2 aggiunge nuovamente le descrizioni per ogni voce del menu, così da avere indicazione di quali opzioni potere attivare/disattivare.

“Stile e wallpaper” cambia nome

Restando in tema di piccoli cambiamenti della UI e dei menu, la Beta 2 di Android 12 cambia l’ordine della voce “Stile e wallpaper” per modificare rapidamente il wallpaper e il tema di Android 12. Nella nuova beta il pannello cambia in “Wallpaper e stili” ed è sempre attivabile a seguito di una pressione prolungata su un’area vuota della home screen.

Il widget Now Playing è adesso più compatto

Android 12 Beta 2 introduce una versione meno estesa del widget Now Playing integrato nella sezione dei Quick Toggle.

Previous Next Fullscreen

Google Pay sbarca sulla Lockscreen

Gli utenti che sono soliti utilizzare Google Pay saranno lieti di poter accedere all’applicazione direttamente dalla schermata di blocco e dai Quick Settings di Android 12.

I controlli della smart home a portata di mano

Mentre Google è pronto a rivoluzionare il mondo della smart home portando Google Fuchsia sulla famiglia Google Nest, il team di sviluppo di Android 12 Beta 2 ha integrato i controlli rapidi per i dispositivi smart direttamente all’interno del menu “Device controls” nei Quick Toggle.

Attivare/disattivare fotocamera e microfono dai Quick Toggle

I nuovi controlli per la privacy svelati da Google su Android 12 danno modo agli utenti di controllare finemente quali sensori possono essere utilizzati dalle app di sistema e da quelle di terze parti. La Beta 2 di Android 12 introduce i tasti rapidi per attivare/disattivare l’accesso alla fotocamera e al microfono direttamente dai Quick Toggle.

Indicatori fotocamera e microfono nella barra di stato

Continuando a parlare dei nuovi accorgimenti per la privacy, Android 12 Beta 2 introduce le icone della fotocamera e del microfono nella barra di stato, nell’angolo in alto a destra. Esse, dopo appena qualche secondo, verranno rimpiazzate da un piccolo punto verde ad indicare che l’applicazione in primo piano ne sta facendo uso.

Nuova UI per la rimozione di un’applicazione

Android 12 Beta 2 vede l’arrivo di una piccola novità anche per quanto riguarda la UI relativa al processo di disinstallazione di un’applicazione. Rispetto alla Beta 1, infatti, i tasti “Rimuovi” e “Disinstalla” presentano adesso un contorno più marcato e ben visibile.

Tasto “Salva” e slider per il volume

Altre piccole novità grafiche interessano sia il tasto “Salva” nella nuova schermata di modifica rapida di uno screenshot, sia lo slider per il controllo del volume e delle modalità di suono.

Previous Next Fullscreen

Pannello “Internet” e “Account” nei Quick Toggle

Android 12 Beta 2 rende più semplice gestire la connessione alle reti Wi-Fi presenti nelle vicinanze. Tramite la pressione lunga sull’icona del Wi-Fi nei Quick Toggle, infatti, appare una finestra pop-up “Internet” con le reti disponibili nelle vicinanze e il tasto rapido per accedere alla lista completa.

All’interno del menu dei Quick Toggle viene introdotta l’icona di accesso rapido al pannello che attiva una finestra pop-up con i tasti rapidi per spegnere/riavviare lo smartphone o bloccarlo.

Come installare Android 12 Beta 2

Ricordiamo, infine, che potete installare Android 12 Beta 2 installando le immagini di sistema linkate qui in basso:

Potrebbe interessarti anche: Il Material You è sempre più visibile con Android 12 Beta 2

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Google del mese.