Poche ore fa Google presentava la beta 2 di Android 12 – trovate tutte le novità nel link in calce alla news, con tanto di link alle immagini di sistema per installarla sugli smartphone Pixel -, e i colleghi di XDA si sono fiondati ad esaminare in dettaglio le novità nascoste a livello del codice e non ancora pronte all’utilizzo.

Traduzione in tempo reale su Android 12

Android 12 Beta 2 su Google Pixel 5, e possibilmente su tutti gli altri smartphone Google supportati, vede la presenza di una nuova versione dell’applicazione SettingsIntelligence che, senza entrare troppo nei dettagli, si occupa anche di gestire le funzioni di ricerca all’interno delle Impostazioni generali di Android. La versione 1.1.0.372474662 di SettingsIntelligence contenuta nella beta 2 di Android 12 contiene le seguenti nuove stringhe:

<string name=”auto_translate_switch_title”>Use Live Translate</string>

<string name=”auto_translate_title”>Live Translate</string>

Come si può notare si fa riferimento alla nuova feature “Live Translate” che, studiando altre porzione di codice, dovrebbe fare parte di un’altra applicazione chiamata Device Personalization Services. Sebbene non sia ancora chiaro il suo funzionamento, è molto probabile che Live Translate faccia riferimento alla possibile introduzione di un sistema di traduzione live istantanea a livello di sistema, proprio come avviene già adesso all’interno dell’applicazione Google Traduttore.

Potrebbe interessarti anche: Il Material You è sempre più visibile con Android 12 Beta 2

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.